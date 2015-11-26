Эрдоган предложил Путину встретиться в Париже 30 ноября

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Париже 30 ноября, но ответа от российской стороны пока не получил, передает Report со ссылкой на РИА "Новости.

Международная конференция по проблемам климата начнется в Париже 30 ноября. По сообщению Елисейского дворца, свое участие подтвердили главы государств и правительств 138 стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин выступит на конференции в день ее открытия.

"Я запросил встречу с главой российского государства Путиным в Париже 30 ноября, но ответа пока не получил", — сказал Эрдоган в интервью французскому телеканалу France 24 в четверг.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча Путина и Эрдогана "на полях" климатического саммита в Париже не готовится.