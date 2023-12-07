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Эрдоган: Хотим превратить Эгейское море в зону мира и сотрудничества

Эрдоган: Хотим превратить Эгейское море в зону мира и сотрудничества Турция намерена решить текущие проблемы с Грецией посредством конструктивного диалога, добрососедства и совместных усилий в рамках международного права.
В регионе
7 декабря 2023 г. 16:56
Эрдоган: Хотим превратить Эгейское море в зону мира и сотрудничества

Турция намерена решить текущие проблемы с Грецией посредством конструктивного диалога, добрососедства и совместных усилий в рамках международного права. Эгейское море должно стать морем мира и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Мицотакисом.

Турецкий лидер отметил, что во время встречи с премьер-министром Греции стороны обменялись мнениями по вопросу позиций в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и поручили своим министрам иностранных дел обсудить дальнейшие шаги.

"Мы хотим превратить Эгейское море в море мира и сотрудничества. Мы хотим быть примером для всего мира посредством совместных шагов Турции и Греции", - добавил Эрдоган.

Касаясь кипрской проблемы, президент Турции отметил, что ее справедливое и окончательное решение на основе реалий принесет пользу всему региону: "Между нами нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить".

Президент Эрдоган прибыл сегодня в Афины для участия в пятом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грецией.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Kipr məsələsinin həlli bütün bölgənin xeyrinə olacaq"

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