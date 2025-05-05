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EPF обратился к армянским НПО и медиа

EPF обратился к армянским НПО и медиа EPF обратился к армянским НПО и медиа
В регионе
5 мая 2025 г. 18:17
EPF обратился к армянским НПО и медиа

Коалиция Environmental Protection First (EPF) распространила заявление в связи с экологической катастрофой, возникшей на реке Пембек (Дебед).

В заявлении говорится: "Фото и видеоматериалы, распространенные в эти дни информационным сайтом "epress.am" о возникновении бассейнов с ядовитыми сточными водами около реки Пембек (Дебед) в результате промышленной деятельности Ахталинского и Алавердинского рудников Армении, являются очередным сигналом тревоги. Изображения создают ясное представление о несоблюдении экологических норм и непроведении рекультивационных мероприятий в этой области. Обнародованные факты еще раз показывают, что деятельность горнодобывающей промышленности Армении подвергает опасности весь регион. Мы поддерживаем вопрос, поднятый НПО Армении "Центр общественного сопротивления и вклада" в связи с Ахталинским и Алавердинским рудниками, их инициативы по защите окружающей среды и здоровья людей в населенных пунктах, расположенных в этой области.

Из распространенной информации становится ясно, что полигон отходов, содержащий мышьяк, охватывающий большую территорию вокруг Алавердинского рудника, хоть и принадлежит государству, но никаких мер на территории не предпринимается. Эти факты еще раз показывают, что власти Армении не намерены прекращать деятельность горнодобывающей промышленности, сопровождающуюся грубыми экологическими нарушениями. Коалиция Environmental Protection First (EPF) приглашает НПО "Центр общественного сопротивления и вклада" и редакцию информационного сайта "epress.am" организовать международную экспертизу и мониторинг на этой территории.

Профессиональные специалисты Коалиции EPF готовы проводить экологический мониторинг на горнодобывающих предприятиях Армении. Мы вновь призываем премьер-министра Армении Никола Пашиняна обратить внимание на требования гражданского общества и открыть двери горнодобывающих предприятий Армении для международной мониторинговой группы, включая азербайджанских экологов".

Отметим, что недавно "Экологический фронт Армении" также забил тревогу в социальных сетях о том, что населенный пункт вблизи Дастакертского рудника в Армении превратился в руины, а население здесь сократилось в 30 раз до 200 человек. На интерактивной цифровой карте, составленной Коалицией EPF, исследующей горнодобывающие предприятия Армении, загрязняющие экологию Южного Кавказа и Каспийского моря, указано, что данное медно-молибденовое месторождение эксплуатировалось компанией "Molibdeny Ashxarh".

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Версия на английском языке EPF urges Armenian NGOs and media
Версия на азербайджанском языке EPF Ermənistan QHT-lərinə və mediasına müraciət edib

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