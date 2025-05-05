EPF обратился к армянским НПО и медиа

EPF обратился к армянским НПО и медиа

Коалиция Environmental Protection First (EPF) распространила заявление в связи с экологической катастрофой, возникшей на реке Пембек (Дебед).

В заявлении говорится: "Фото и видеоматериалы, распространенные в эти дни информационным сайтом "epress.am" о возникновении бассейнов с ядовитыми сточными водами около реки Пембек (Дебед) в результате промышленной деятельности Ахталинского и Алавердинского рудников Армении, являются очередным сигналом тревоги. Изображения создают ясное представление о несоблюдении экологических норм и непроведении рекультивационных мероприятий в этой области. Обнародованные факты еще раз показывают, что деятельность горнодобывающей промышленности Армении подвергает опасности весь регион. Мы поддерживаем вопрос, поднятый НПО Армении "Центр общественного сопротивления и вклада" в связи с Ахталинским и Алавердинским рудниками, их инициативы по защите окружающей среды и здоровья людей в населенных пунктах, расположенных в этой области.

Из распространенной информации становится ясно, что полигон отходов, содержащий мышьяк, охватывающий большую территорию вокруг Алавердинского рудника, хоть и принадлежит государству, но никаких мер на территории не предпринимается. Эти факты еще раз показывают, что власти Армении не намерены прекращать деятельность горнодобывающей промышленности, сопровождающуюся грубыми экологическими нарушениями. Коалиция Environmental Protection First (EPF) приглашает НПО "Центр общественного сопротивления и вклада" и редакцию информационного сайта "epress.am" организовать международную экспертизу и мониторинг на этой территории.

Профессиональные специалисты Коалиции EPF готовы проводить экологический мониторинг на горнодобывающих предприятиях Армении. Мы вновь призываем премьер-министра Армении Никола Пашиняна обратить внимание на требования гражданского общества и открыть двери горнодобывающих предприятий Армении для международной мониторинговой группы, включая азербайджанских экологов".