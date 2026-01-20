Дуран: Турция будет противостоять любой угрозе безопасности

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Вероломный акт в отношении флага Турции сторонников группировки YPG (СДС) с сирийской стороны на пограничной линии Нусайбин-Камышлы, является явной провокацией для дестабилизации ситуации.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети X написал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    По его словам, те, кто планирует подобные действия, должны знать, что любая угроза безопасности в отношении Турции будет жестко пресечена.

    Отметим, что в связи с инцидентом соответствующими органами Турции немедленно начато расследование.

