Дуран: Турция будет противостоять любой угрозе безопасности
- 20 января, 2026
- 18:40
Вероломный акт в отношении флага Турции сторонников группировки YPG (СДС) с сирийской стороны на пограничной линии Нусайбин-Камышлы, является явной провокацией для дестабилизации ситуации.
Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети X написал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
По его словам, те, кто планирует подобные действия, должны знать, что любая угроза безопасности в отношении Турции будет жестко пресечена.
Отметим, что в связи с инцидентом соответствующими органами Турции немедленно начато расследование.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.— Burhanettin Duran (@burhanduran) January 20, 2026
Bu tür eylemleri planlayan ve icra…