ДТП в России, четыре человека погибли и трое пострадали

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил сайт "МВД Медиа".

Авария произошла в 21:50 на 432-м километре дороги на выезде из Баксана, в лобовую столкнулись Toyota и "Газель".

По предварительным данным, погибли водитель и три пассажира иномарки.

"Водителю "Газели" и двум его пассажирам, среди которых несовершеннолетний, оказывается медицинская помощь", — уточняется в сообщении.

Движение на этом участке временно ограничили, объезд проходит через село Дыгулыбгей.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Это уже вторая авария на автодороге "Кавказ" за сутки. Утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля: два человека погибли, еще трое пострадали.