Трамп в очередной раз пригрозил Турции санкциями

"Турцию ждут большие санкции".

Как передает Report со ссылкой на Thmhaber, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы не вмешиваемся в новую схватку между народами, которые 200 лет ведут друг с другом войну. У Европы был шанс вернуть своих задержанных граждан, находившихся в рядах ИГ. Однако они не захотели за это платить. Они сказали, чтобы платили США. Курды могут освободить некоторых членов ИГ, чтобы привлечь нас в войну. Турция и европейские страны могли их с легкостью арестовать, но не поторопились.

Турцию ждут большие санкции. Люди действительно ждут, чтобы мы будем воевать с членом НАТО – Турцией. Бесконечные войны закончатся. Желающие, чтобы мы остались на Ближнем Востоке – это те, кто хотят, чтобы мы застряли там в болоте", - подчеркнул Д.Трамп.