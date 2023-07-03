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Дмитрий Медведев: В третьей мировой войне не будет победителей

Дмитрий Медведев: В третьей мировой войне не будет победителей "Третья мировая война, если она начнется, не принесет победы и процветания никому - на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод".
В регионе
3 июля 2023 г. 00:13
Дмитрий Медведев: В третьей мировой войне не будет победителей

"Третья мировая война, если она начнется, не принесет победы и процветания никому - на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод".

Как передает Report, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

По его мнению, тектонический разлом в понимании будущего между коллективным Западом и остальным миром будет только усугубляться. "Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия", - предупредил политик.

Медведев заметил, что один из способов разрешения ситуации - третья мировая война, но он "очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн". "Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод", - описал возможное развитие событий он.

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Версия на азербайджанском языке Medvedev: "Üçüncü dünya müharibəsi başlasa, qaliblər olmayacaq"

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