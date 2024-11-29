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ЦИК Румынии: 15 декабря может повторно пройти первый тур президентских выборов

ЦИК Румынии: 15 декабря может повторно пройти первый тур президентских выборов Первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования.
В регионе
29 ноября 2024 г. 14:04
ЦИК Румынии: 15 декабря может повторно пройти первый тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования.

Как передает Report со ссылкой на румынский портал G4media, об этом в соцсетях сообщил глава ЦИК Тони Греблэ.

"Судя по имеющейся у нас информации, некоторые округа завершат пересчет голосов уже сегодня, и результат будет как можно скорее сообщен Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными и об организации первого тура голосования по выборам президента 15 декабря, второго тура - 29 декабря, что доставляет нам много неудобств относительно организации выборов", - сказал он.

В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.

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