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Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до 10

Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до 10 На месте взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске нашли тела троих погибших. Таким образом, общее число жертв взрыва выросло до 10-ти человек.
В регионе
6 декабря 2022 г. 11:58
Число погибших после обрушения дома в Нижневартовске увеличилось до 10

На месте взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске нашли тела троих погибших. Таким образом, общее число жертв взрыва выросло до 10-ти человек.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Спасатели извлекли тела двух мужчин и ребенка из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

11.18

Тело еще одного жильца частично обрушившегося дома в Нижневартовске обнаружено под завалами. Таким образом, количество погибших увеличилось до 8-ми.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Сегодня обнаружили второго погибшего. СК устанавливает личность обнаруженного", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что 4 декабря произошел взрыв газа, в результате обрушились два этажа строения. Вчера губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила о том, что 7 человек остаются без вести пропавшими.

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