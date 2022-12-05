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Глава ХМАО: После ЧП в Нижневартовске 7 человек остаются без вести пропавшими

Глава ХМАО: После ЧП в Нижневартовске 7 человек остаются без вести пропавшими После взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижневартовске 7 человек остаются без вести пропавшими.
В регионе
5 декабря 2022 г. 12:22
Глава ХМАО: После ЧП в Нижневартовске 7 человек остаются без вести пропавшими

После взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижневартовске 7 человек остаются без вести пропавшими.

Как передает Report, об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24" заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова.

По ее словам, работа по разбору завалов очень сложна и продолжается. Пока нельзя сказать, могут ли эти семь человек быть погибшими.

Комарова также рассказала, что после взрыва в доме за медицинской помощью обратились 5 человек, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. Губернатор ХМАО уточнила, что это семья, в квартире которых произошел взрыв, их на вертолете доставили в окружной центр в Сургуте.

На данный момент установлена личность одного погибшего.

Отметим, что 4 декабря произошел взрыв газа, в результате обрушились два этажа строения. Погибли 6 человек.

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Версия на азербайджанском языке Qubernator: “Nijnevartovskda yaşayış evindəki partlayışda 7 nəfər itkin düşüb”

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