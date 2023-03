Бывший генсек НАТО побывал в Армении за вознаграждение

Правительство Армении заплатило бывшему генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену за недавний визит в эту страну.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написала Элисон Тахмизян Мезе.

"Если вы думали, что Андерс Фог Расмуссен находился в Армении по велению сердца и из альтруизма, представляя НАТО в каком-либо качестве... Правительство Армении заплатило ему за это", - говорится в публикации.

Согласно его декларации о доходах, Армения находится в числе клиентуры экс-генсека, наравне с миссиями ЕС в Японии и на Тайване, компаниями Equinor, Viasat и пр.

13 марта бывший генеральный секретарь НАТО, учредитель консалтинговой организации "Расмуссен Глобал" Андерс Фог Расмуссен прибыл в Ереван, где встречался с официальными лицами, включая премьер-министра и министра обороны Армении и делал весьма неоднозначные заявления. К слову, это не первый визит Расмуссена в Армению, впервые он побывал здесь в сентябре 2012 года, когда он также посещал Азербайджан.