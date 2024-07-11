Британо-канадский политолог раскритиковал главу USAİD: Рост экономики Армении связан с реэкспортом западных товаров в Россию
Британо-канадский политолог раскритиковал главу USAİD: Рост экономики Армении связан с реэкспортом западных товаров в Россию Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо раскритиковал директора USAİD Саманту Пауэр за некомпетентность в вопросах, связанных с экономическим развитием Армении.
Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо раскритиковал директора USAİD Саманту Пауэр за некомпетентность в вопросах, связанных с экономическим развитием Армении.
Как передает Report, Саманта Пауэр в своем Х аккаунте поздравила Армению с экономическим ростом, указав, что после бархатной революции 2018 года он составил 30%.
Т.Кузьо посоветовал директору USAİD сменить свою команду аналитиков.
Он указал, что рост экономики Армении связан с тем, что страна является лидером по реэкспорту западных товаров в Россию: "Поэтому возникает вопрос, почему официальный представитель США поздравляет Армению с нарушением западных санкций?"
Samantha Power needs to replace her research team. This is not due to indigenous economic growth in Armenia but because Armenia has been a leading country in the re-export of Western goods to Russia. One has to therefore ask why a US official is congratulating Armenia on breaking… https://t.co/OfQkaLnhGMpic.twitter.com/ci4kfYfdMd