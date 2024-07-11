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Британо-канадский политолог раскритиковал главу USAİD: Рост экономики Армении связан с реэкспортом западных товаров в Россию  

Британо-канадский политолог раскритиковал главу USAİD: Рост экономики Армении связан с реэкспортом западных товаров в Россию   Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо раскритиковал директора USAİD Саманту Пауэр за некомпетентность в вопросах, связанных с экономическим развитием Армении.
В регионе
11 июля 2024 г. 19:12
Британо-канадский политолог раскритиковал главу USAİD: Рост экономики Армении связан с реэкспортом западных товаров в Россию  

Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо раскритиковал директора USAİD Саманту Пауэр за некомпетентность в вопросах, связанных с экономическим развитием Армении.

Как передает Report, Саманта Пауэр в своем Х аккаунте поздравила Армению с экономическим ростом, указав, что после бархатной революции 2018 года он составил 30%.

Т.Кузьо посоветовал директору USAİD сменить свою команду аналитиков.

Он указал, что рост экономики Армении связан с тем, что страна является лидером по реэкспорту западных товаров в Россию: "Поэтому возникает вопрос, почему официальный представитель США поздравляет Армению с нарушением западных санкций?"

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Версия на азербайджанском языке USAID rəhbəri tənqid edilib: Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafı anti-Rusiya sanksiyalarının pozulması ilə bağlıdır

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