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Боррель: Выделение транша в 1,4 млрд евро усилит военную поддержку Украины

Боррель: Выделение транша в 1,4 млрд евро усилит военную поддержку Украины Предоставление Украине первого транша в размере 1,4 млрд евро позволит усилить военную поддержку страны.
В регионе
14 октября 2024 г. 12:56
Боррель: Выделение транша в 1,4 млрд евро усилит военную поддержку Украины
Жозеп Боррель

Предоставление Украине первого транша в размере 1,4 млрд евро позволит усилить военную поддержку страны.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в соцсети "Х".

"Военная поддержка ЕС составляет 44 млрд евро. Реализация первого транша в размере 1,4 млрд евро позволит в ближайшее время усилить военную поддержку. Мы также увеличим помощь в сфере энергетики и реконструкции", - отметил он.

Сегодня главы МИД стран ЕС собрались в Люксембурге, где обсудят военную помощь Украине через Европейский фонд мира.

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