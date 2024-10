Боррель: Выделение транша в 1,4 млрд евро усилит военную поддержку Украины

Предоставление Украине первого транша в размере 1,4 млрд евро позволит усилить военную поддержку страны.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в соцсети "Х".

"Военная поддержка ЕС составляет 44 млрд евро. Реализация первого транша в размере 1,4 млрд евро позволит в ближайшее время усилить военную поддержку. Мы также увеличим помощь в сфере энергетики и реконструкции", - отметил он.

Сегодня главы МИД стран ЕС собрались в Люксембурге, где обсудят военную помощь Украине через Европейский фонд мира.