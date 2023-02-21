Блинкен особо отметил гуманитарную помощь Греции пострадавшей от землетрясения Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен особо отметил гуманитарную помощь, которую Греция оказала пострадавшей Турции от сильного землетрясения Турции.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах.
Э.Блинкен отметил, что глава МИД Греции был первым министром иностранных дел стран Европейского Союза, посетившим Турцию всего через шесть дней после произошедшего землетрясения.
"И я совершил такой же полет на вертолете, как и вы, с министром иностранных дел Турции, нашим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Мы видели невероятные разрушения, вызванные этим землетрясением, и у нас была возможность - у нас обоих - получить информацию о спасательных работах и усилиях по оказанию помощи",- сказал Блинкен.
Он добавил, что Греция быстро направила десятки пожарных, врачей, спасателей и оказала необходимую гуманитарную помощь.
Напомним, что помощь пострадавшей от землетрясения Турции были отправлены и предложены от многих стран мира, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Для демонстрации поддержки в Турцию прибыли высокопоставленные лица из США, ЕС, Греции, Мексики и многих других стран.