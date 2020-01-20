Азербайджанская диаспора Москвы почтила память жертв трагедии 20 Января

В Москве по инициативе азербайджанской общины при поддержке главы азербайджанской диаспоры в России, академика Фазиля Курбанова состоялась траурная церемония, приуроченная к памяти жертв "Чёрного января".

Как передает российское бюро Report, в мероприятии приняли участие видные общественные и культурные деятели Азербайджана и России.

Вечер начался с возложения цветов к стенду, посвященному невинным жертвам трагических событий 20 января 1990 года.

Мероприятие открыл глава азербайджанской диаспоры России Фазиль Курбанов, который выразил соболезнования президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу: "Я не хочу пересказывать всю эту историю, вы ее все прекрасно знаете, когда просто из оружия стреляли по мирным жителям, стреляли по окнам, стреляли по людям, которые ни в чем не виноваты. Но сегодня Азербайджан развивается, Азербайджан - суверенное государство, с которым считаются во всем мире и это лучший ответ тем, кто посмел поднять руку на азербайджанский народ".

Академик подчеркнул, что трагедия 20 Января является героической страницей азербайджанского народа, образцом национального единства и солидарности.

Кандидат исторических наук Манаф Агаев рассказал присутствующим о том, как был свидетелем отваги великого сына азербайджанского народа, выдающегося политика Гейдара Алиева, который на утро после трагических событий 20 Января вместе со своей семьей пришел в нынешнее здание посольства Азербайджана в Москве и выразил свой решительный протест против произошедшего.

"Гейдар Алиев, как общенациональный лидер, вписал первую историческую страницу тогда еще не провозглашенной независимости Азербайджана. Должная оценка этим событиям была дана после возвращения Гейдара Алиева к власти. Таким образом, эта трагедия была расценена как акт военной агрессии СССР против азербайджанского народа", - сказал он.

Поэт, публицист Ильхам Бадалбейли прочитал отрывок из стихотворения, посвященного жертвам "Чёрного января".

На мероприятии выступили и другие представители азербайджанской диаспоры Москвы и регионов России.

По традиции, в конце была прочитана молитва.

Игбал Рустамов