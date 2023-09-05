Азербайджанцы Украины призвали мировое сообщество увеличить гуманитарную и материальную поддержку страны

В Киеве при участии диаспорских организаций, представляющих различные регионы страны, Объединенным Конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) проведено мероприятие против развязанной Россией войны.

В Киеве при участии диаспорских организаций, представляющих различные регионы страны, Объединенным Конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) проведено мероприятие против развязанной Россией войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, конференция ”Роль центральных и региональных организаций Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины в войне России в Украине“ проведена под модераторством председателя Конгресса, президента Ассамблеи народов Украины Ровшана Тагиева.

На конференции присутствовали руководители региональных диаспорских организаций азербайджанцев страны, руководитель Госслужбы по этнополитике и свободы совести Кабинета Министров Украины Виктор Eленский, депутат Верховной Рады Украины Людмила Бурмистр, представитель министерства молодежи и спорта Александр Чепель, представитель крымских татар, официальный представитель службы омбудсмена Украины Эльвин Гадиров.

"Мы против сепаратизма не только в Украине, но и в странах бывшего Советского Союза”, - сказал Ровшан Тагиев. Он также призвал усилить борьбу с дезинформацией ради имиджа Украины.

На конференции приняты решения о дальнейшей активизации Конгресса для увеличения гуманитарной и материальной поддержки Украины странами мира.