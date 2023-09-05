О нас

Азербайджанцы Украины призвали мировое сообщество увеличить гуманитарную и материальную поддержку страны

Азербайджанцы Украины призвали мировое сообщество увеличить гуманитарную и материальную поддержку страны В Киеве при участии диаспорских организаций, представляющих различные регионы страны, Объединенным Конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) проведено мероприятие против развязанной Россией войны.
В регионе
5 сентября 2023 г. 18:04
Азербайджанцы Украины призвали мировое сообщество увеличить гуманитарную и материальную поддержку страны

В Киеве при участии диаспорских организаций, представляющих различные регионы страны, Объединенным Конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) проведено мероприятие против развязанной Россией войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, конференция ”Роль центральных и региональных организаций Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины в войне России в Украине“ проведена под модераторством председателя Конгресса, президента Ассамблеи народов Украины Ровшана Тагиева.

На конференции присутствовали руководители региональных диаспорских организаций азербайджанцев страны, руководитель Госслужбы по этнополитике и свободы совести Кабинета Министров Украины Виктор Eленский, депутат Верховной Рады Украины Людмила Бурмистр, представитель министерства молодежи и спорта Александр Чепель, представитель крымских татар, официальный представитель службы омбудсмена Украины Эльвин Гадиров.

"Мы против сепаратизма не только в Украине, но и в странах бывшего Советского Союза”, - сказал Ровшан Тагиев. Он также призвал усилить борьбу с дезинформацией ради имиджа Украины.

На конференции приняты решения о дальнейшей активизации Конгресса для увеличения гуманитарной и материальной поддержки Украины странами мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis of Ukraine urge world community to increase humanitarian and material support for country
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna azərbaycanlıları dünya birliyini ölkəyə humanitar və maddi dəstəyi artırmağa çağırıblar

Самое читаемое

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
30 августа 2023 г. 11:55
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi