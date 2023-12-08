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Армянский депутат: Наши военнослужащие могут вернуться в скором времени

Армянский депутат: Наши военнослужащие могут вернуться в скором времени Армянские военнослужащие, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в декабре 2020 года в гадрутском направлении, и в различные времена на границе, могут вернуться в Армению в ближайшие дни.
В регионе
8 декабря 2023 г. 12:53
Армянский депутат: Наши военнослужащие могут вернуться в скором времени

Армянские военнослужащие, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в декабре 2020 года в гадрутском направлении, и в различные времена на границе, могут вернуться в Армению в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам в парламенте депутат от фракции "Гражданский договор", глава комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян.

"Думаю, их возвращение – вопрос нескольких дней или даже часов", – сказал парламентарий.

По его словам, обмен военнослужащими может состояться на армяно-азербайджанской границе.

Депутат выразил надежду на то, что вчерашнее решение станет еще одним стимулом для ускорения процесса заключения мирного договора.

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Версия на английском языке Armenian MP: Our military personnel may return soon
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: “Hərbçilərimiz tezliklə qayıda bilər”

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