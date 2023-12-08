Армянский депутат: Наши военнослужащие могут вернуться в скором времени

Армянские военнослужащие, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в декабре 2020 года в гадрутском направлении, и в различные времена на границе, могут вернуться в Армению в ближайшие дни.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам в парламенте депутат от фракции "Гражданский договор", глава комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян.
"Думаю, их возвращение – вопрос нескольких дней или даже часов", – сказал парламентарий.
По его словам, обмен военнослужащими может состояться на армяно-азербайджанской границе.
Депутат выразил надежду на то, что вчерашнее решение станет еще одним стимулом для ускорения процесса заключения мирного договора.