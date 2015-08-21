Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Армения все еще не передала России тело убитого военнослужащего 102-й российской базы Ивана Новикова. Уголовное дело по факту убийства Ивана Новикова находится в Генеральной прокуратуре Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

Из Следственного Комитета России уже поступил запрос с просьбой передать тело погибшего и материалы дела. Однако армянские правоохранители пока не выполнили просьбу, и дело передается из одного ведомства в другое.

Напомним, что военнослужащий расположенной в армянском городе Гюмри российской военной базы Иван Новиков был найден мертвым утром 15 июня у памятника "Мать Армения". На теле солдата были обнаружены ножевые ранения.