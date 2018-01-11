Армению обязали выплатить компенсацию экс-главе МИД

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего главы МИД Армении, лидера политического движения "Гражданское неповиновение" Александра Арзуманяна, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу суда.

Арзуманян подал иск в ЕСПЧ, согласно которому суд не смог в достаточной мере оправдать его содержание под стражей в мае 2007 года.

Суд постановил, что имело место нарушение статьи 5-ой Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и безопасность / право на судебное разбирательство в разумные сроки или на освобождение в ожидании судебного разбирательства).

Армения должна будет заплатить Арзуманяну компенсацию в размере 2000 евро, а также компенсировать судебные издержки.

Отмечается, что истец Александр Арзуманян был арестован в мае 2007 года и помещен под стражу. Суды распорядились о его задержании на основании тяжести преступления и риска того, что он может скрыться от следствия. Содержание под стражей неоднократно продлевали по аналогичным соображениям до его освобождения в сентябре, несмотря на возражения Арзуманяна.