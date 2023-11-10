Армения надеется на подписание мирного договора с Азербайджаном

Армения надеется на подписание мирного договора с Азербайджаном на основе трех принципов, озвученных еще на переговорах в Брюсселе.

Армения надеется на подписание мирного договора с Азербайджаном на основе трех принципов, озвученных еще на переговорах в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на панельной дискуссии в рамках Парижского форума мира.

По словам премьера, первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах 29,8 тыс. и 86,6 тыс. кв. км соответственно.

Второй принцип – процессы делимитации и демаркации границ должны проводиться в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года.

Третий принцип касается разблокировки региональных коммуникаций в рамках суверенитета, юрисдикции и законодательства стран, по которым проходят эти коммуникации.