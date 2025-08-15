О нас

Анита Хиппер: Наблюдательная миссия ЕС продолжит свою деятельность в Армении - ЭКСКЛЮЗИВ

Анита Хиппер: Наблюдательная миссия ЕС продолжит свою деятельность в Армении - ЭКСКЛЮЗИВ Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность, а возможные изменения ее мандата будут обсуждаться между Арменией и ЕС.
В регионе
15 августа 2025 г. 11:54
Анита Хиппер: Наблюдательная миссия ЕС продолжит свою деятельность в Армении - ЭКСКЛЮЗИВ

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность, а возможные изменения ее мандата будут обсуждаться между Ереваном и Брюсселем.

Об этом европейскому бюро Report заявила официальный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

“В полномочия миссии входит наблюдать и докладывать о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы", - заявила представитель ЕС, отметив, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Aİ-nin müşahidə missiyası fəaliyyətini davam etdirəcək - EKSKLÜZİV

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi