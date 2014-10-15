Страны СНГ создали систему обмена информацией о ситуации на границах

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Пограничные службы ряда стран-участников СНГ создали систему оперативного обмена информацией о ситуации на внешних границах Содружества. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

По словам генерал-полковника, в эту систему уже вошли погранслужбы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, рассматривается вопрос об участии Узбекистана.

Манилов также сообщил, что в рамках этой системы будет вестись сотрудничество с ШОС.