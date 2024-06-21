При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые

При взрыве боеприпаса в ходе работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района погиб сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рагиф Исаев 1980 г.р.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

В ходе инцидента ранения получили другие сотрудники агенства, они были госпитализированы в районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.