Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджана.
Как сообщает
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Намигу Сарафруз оглу Исламзаде
воинское звание "генерал-майор"
полковнику Гасану Али оглу Аловсадову
полковнику Вилаяту Бархуда оглу Гулуеву".