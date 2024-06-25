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Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны

Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики".
Внутренняя политика
25 июня 2024 г. 21:13
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Намигу Сарафруз оглу Исламзаде

воинское звание "генерал-майор"

полковнику Гасану Али оглу Аловсадову

полковнику Вилаяту Бархуда оглу Гулуеву".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev MN-in hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb

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