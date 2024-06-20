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Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов

Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов Депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов.
Внутренняя политика
20 июня 2024 г. 17:15
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов

Депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Report, данное решение было принято 20 июня на очередном заседании правления ПЕА.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов отметил, что в ноябре 2024 года, во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и других важных международных мероприятий, согласно Конституции Азербайджана должны состояться очередные выборы в Милли Меджлис: "Организация как выборов, так и упомянутых мероприятий на высоком уровне имеет большое значение. Кроме того, следует учитывать и целесообразность полноценной работы парламента страны в этот период. Считаем, что в нынешних условиях Милли Меджлис должен проявить инициативу о роспуске парламента страны и провести выборы раньше, отдав приоритет интересам государства".

Было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим партию "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

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Версия на азербайджанском языке YAP-çı deputatlar növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı Prezidentə müraciət edəcəklər

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