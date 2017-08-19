В России неизвестный напал с ножом на прохожих, 8 человек пострадали - ВИДЕО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в Сургуте в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали восемь человек. Сейчас все они находятся в больницах города. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают все правоохранительные органы, из Ханты-Мансийска на место выехали сотрудники СК", - сказали в пресс-службе управления.

Сообщается, что на место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют медики.

По данным полиции, напавший мог страдать психическим расстройством, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.