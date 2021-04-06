Зенгстшмид: Мы работаем над развитием наследия Шелкового пути Азербайджана

Наша стратегия состоит в том, чтобы работать с местными экспертами и представителями туристического сектора для разработки новых маршрутов и продуктов

"Пандемия стимулировала растущий спрос на деятельность, связанную с природой, экологией и свежим воздухом. Люди ищут опыт, обеспечивающий подлинную культурную интеграцию".

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид.

По его словам, из-за закрытия границ растет спрос на внутренние поездки среди граждан и жителей Азербайджана: "Чтобы поддержать сектор туризма в этот беспрецедентный период и побудить местных жителей открыть для себя красоты, которые может предложить Азербайджан, мы запустили кампанию по внутреннему туризму под названием "Macəra Yaxındadır" ("Приключение близко"):

"Пандемия заставила пересмотреть нашу деятельность. Это помогло нам переориентироваться, перестроиться и разработать новую стратегическую структуру, чтобы мы могли двигаться к новому нормальному состоянию. Мы готовимся к постпандемическому периоду, уделяя больше внимания здоровью, гигиене, безопасности и устойчивому туризму. Мы особо подчеркиваем развитие природного и экологического туризма, такого как маркировка пешеходных маршрутов и создание инфраструктуры для отслеживания птиц, а также реальные, подлинные практики и мероприятия, такие как улучшение продовольственной туристической инфраструктуры и инфраструктуры сельских гостевых домов".

Он отметил, что, поскольку Азербайджан не является регионом массового туризма, путешественникам будет легче и безопаснее наслаждаться захватывающими дух видами страны.

"С начала пандемии мы работали над расширенной стратегией, направленной на содействие внутреннему туризму, разработку новых продуктов и повышение квалификации и навыков для тех, кто работает в этом секторе. Наша стратегия состоит в том, чтобы работать с местными экспертами и представителями туристического сектора для разработки новых маршрутов и продуктов, основанных на природных ресурсах по всей стране, а не создавать новые вещи искусственным путем. Пандемия позволила нам продолжать укреплять наши связи с лидерами сектора через различные ассоциации. Например, для улучшения глобальной конкурентоспособности гостиничной индустрии Азербайджана мы совместно с Ассоциацией отелей Азербайджана запустили национальную классификацию гостиничных звезд.

Учитывая, что существует бесчисленное множество культур, этнических групп и верований, проживающих в Азербайджане, от евреев Губинского района до русских молокан в Исмаиллы и древних племен Кавказских гор, мы с энтузиазмом работаем над развитием польского и еврейского наследия, а также других подобных туристических маршрутов. Кроме того, мы работаем над наследием Шелкового пути Азербайджана, исследуя и соединяя многовековые ремесла, практикуемые в отдаленных селах, такие как ковроткачество и медное дело, со средневековыми памятниками и великолепным сочетанием ингредиентов в азербайджанской кухне.

В Азербайджане есть Кавказские горы, Каспийское море, субтропическая зона на юге, озера, леса и полупустыни, которые предлагают удивительные пейзажи и возможности для активного отдыха.