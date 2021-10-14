О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Индонезии открыли курорт Бали

Власти Индонезии открыли курорт Бали Туристам при условии вакцинации от коронавируса разрешен въезд на индонезийский остров Бали.
Туризм
14 октября 2021 г. 07:53
Власти Индонезии открыли курорт Бали

Туристам при условии вакцинации от коронавируса разрешен въезд на индонезийский остров Бали.

Как передает Report, это следует из опубликованного министром-координатором по морским делам и инвестициям Лухутом Бинсаром Панджаитаном обновленного положения о порядке прибытия иностранцев на курорты страны.

"Правительство с 14 октября разрешило въезд на остров Бали жителям 19 государств", - указал чиновник. Речь идет о Бахрейне, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кувейте, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швеции, Японии. "Данные страны были выбраны в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - сказал министр-координатор.

Власти требуют от прибывающих туристов быть полностью вакцинированными, они также за 72 часа до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование, еще один тест нужно будет сделать сразу же после прибытия в Индонезию. В течение пяти суток они будут находиться в специальных гостиницах, оборудованных под карантинные центры, на четвертый день нужно будет сделать еще один ПЦР-тест, при отрицательном результате иностранцы смогут переселиться в любую другую гостиницу и свободно перемещаться по острову. Кроме того, каждый турист должен приобрести страховку с выплатой до 100 тыс. долларов с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, а также предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Туристические возможности Азербайджана представлены в Украине
ФотоТуристические возможности Азербайджана представлены в Украине
13 октября 2021 г. 14:38
Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов
Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов
11 октября 2021 г. 19:56
На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма
ФотоНа выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма
11 октября 2021 г. 16:01
В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов
В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов
11 октября 2021 г. 14:54
Родриго Лабардини: Необходимо поощрять туристические связи между Азербайджаном и Мексикой
Родриго Лабардини: Необходимо поощрять туристические связи между Азербайджаном и Мексикой
9 октября 2021 г. 21:15
В Абу-Даби отменили карантин для граждан Азербайджана
В Абу-Даби отменили карантин для граждан Азербайджана
8 октября 2021 г. 17:02
MICE-туризм открывает возможности для привлечения инвестиций в освобожденные районы
MICE-туризм открывает возможности для привлечения инвестиций в освобожденные районы
7 октября 2021 г. 13:28
Как азербайджанским отелям получить сертификацию?
Как азербайджанским отелям получить сертификацию?
6 октября 2021 г. 16:51
Бали начинает принимать иностранных туристов
Бали начинает принимать иностранных туристов
5 октября 2021 г. 14:37
Международный туризм начал восстанавливаться в первой половине лета
Международный туризм начал восстанавливаться в первой половине лета
5 октября 2021 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi