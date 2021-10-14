Власти Индонезии открыли курорт Бали

Туристам при условии вакцинации от коронавируса разрешен въезд на индонезийский остров Бали.
Как передает Report, это следует из опубликованного министром-координатором по морским делам и инвестициям Лухутом Бинсаром Панджаитаном обновленного положения о порядке прибытия иностранцев на курорты страны.
"Правительство с 14 октября разрешило въезд на остров Бали жителям 19 государств", - указал чиновник. Речь идет о Бахрейне, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кувейте, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швеции, Японии. "Данные страны были выбраны в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - сказал министр-координатор.
Власти требуют от прибывающих туристов быть полностью вакцинированными, они также за 72 часа до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование, еще один тест нужно будет сделать сразу же после прибытия в Индонезию. В течение пяти суток они будут находиться в специальных гостиницах, оборудованных под карантинные центры, на четвертый день нужно будет сделать еще один ПЦР-тест, при отрицательном результате иностранцы смогут переселиться в любую другую гостиницу и свободно перемещаться по острову. Кроме того, каждый турист должен приобрести страховку с выплатой до 100 тыс. долларов с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, а также предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали.