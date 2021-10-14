Власти Индонезии открыли курорт Бали

Туристам при условии вакцинации от коронавируса разрешен въезд на индонезийский остров Бали.

Туристам при условии вакцинации от коронавируса разрешен въезд на индонезийский остров Бали.

Как передает Report, это следует из опубликованного министром-координатором по морским делам и инвестициям Лухутом Бинсаром Панджаитаном обновленного положения о порядке прибытия иностранцев на курорты страны.

"Правительство с 14 октября разрешило въезд на остров Бали жителям 19 государств", - указал чиновник. Речь идет о Бахрейне, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кувейте, Лихтенштейне, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швеции, Японии. "Данные страны были выбраны в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - сказал министр-координатор.

Власти требуют от прибывающих туристов быть полностью вакцинированными, они также за 72 часа до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование, еще один тест нужно будет сделать сразу же после прибытия в Индонезию. В течение пяти суток они будут находиться в специальных гостиницах, оборудованных под карантинные центры, на четвертый день нужно будет сделать еще один ПЦР-тест, при отрицательном результате иностранцы смогут переселиться в любую другую гостиницу и свободно перемещаться по острову. Кроме того, каждый турист должен приобрести страховку с выплатой до 100 тыс. долларов с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, а также предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали.