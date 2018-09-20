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    Владелец ресторана в Неаполе возвратил туристке портмоне с 13 тысячами евро

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Туристка забыла сумку с кошельком, полным денег, в ресторане аэропорта Неаполя.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам владельца заведения, Энрико Скеттино, женщина пришла в его ресторан пообедать перед полетом. Расплатившись, туристка ушла. О забытом кошельке она вспомнила только в полете.

    Путешественница через Facebook попросила Энрико Скеттино найти сумку с, как она сказала, 500 евро внутри. Он отправился в ресторан и нашел забытую вещь у ножки стула. "Я передал ее полиции, не открывая", — сказал ресторатор.

    В полиции выяснилось, что в оставленной сумке было почти 13 тысяч евро. Туристка скоро вернется в Неаполь, чтобы забрать свои вещи.

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