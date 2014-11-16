​В Стокгольме появился уникальный самолет-хостел

Как передает Репорт, в этом хостеле есть 29 номеров, большинство из которых оборудованы 4-мя двухъярусными кроватями.
Во всех номерах "Jumbo Stay Hostel" имеется телевизор и доступ к общему туалету и душевой кабине. Желающие могут доплатить и снять номер категории люкс или "Black Box Suite" с большими кроватями и индивидуальной ванной комнатой.
"Jumbo Stay Hostel" находится прямо на взлетной полосе, однако постояльцам не следует переживать за то, что их местоположение изменится – самолет надежно прикреплен к асфальту с помощью огромных болтов.
News DepartmentАвтор новости
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