Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В связи с погодными условиями в Стамбуле отменены более 200 авиарейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аэропортах Ататюрк и Сабиха Гёкчен отменены некоторые запланированные рейсы.

Согласно заявлению, размещенному на официальной странице "Турецких авиалиний" (THY), в двух аэропортах из-за сильного снегопада отменены более 200 внутренних и международных рейсов для снижения нагрузки аэропортов.

Напомним, что со вчерашнего дня в Стамбуле наблюдается сильный снегопад.