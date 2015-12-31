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    В Стамбуле отменены более 200 авиарейсов

    Со вчерашнего дня в Стамбуле наблюдается сильный снегопад

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В связи с погодными условиями в Стамбуле отменены более 200 авиарейсов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аэропортах Ататюрк и Сабиха Гёкчен отменены некоторые запланированные рейсы. 

    Согласно заявлению, размещенному на официальной странице "Турецких авиалиний" (THY), в двух аэропортах из-за сильного снегопада отменены более 200 внутренних и международных рейсов для снижения нагрузки аэропортов. 

    Напомним, что со вчерашнего дня в Стамбуле наблюдается сильный снегопад.

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