В прошлом году Гёйгёльский национальный парк посетило более 200 тыс. туристов

15:40

В 2022 году Гёйгёльский национальный парк посетило более 200 тыс. туристов.

Об этом Report сообщил заместитель директора по научной работе, экологическому просвещению и экотуризму Гёйгёльского национального парка Фуад Гулиев.

По словам Ф.Гулиева, начиная с 2008 года, в Гёйгёльском национальном парке началось создание инфраструктуры, были построены туристические объекты для привлечения туристов и оказания им высококачественных услуг: "С 2015 года парк начали посещать как местные туристы, так и приезжающие из различных стран мира".

Отметим, что сегодня минуло 15 лет с создания Гёйгёльского национального парка. Основанный в 1925 году Гёйгёльский государственный природный заповедник был первым заповедником, созданным в Азербайджане. Территория заповедника была расширена с 6 739 гектаров до 12 755 гектаров. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 1 апреля 2008 года статус заповедника был изменен на Гёйгёльский национальный парк. Благодаря богатству флоры и фауны этот национальный парк и сегодня считается одним из самых живописных уголков природы в Азербайджане.