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В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 26 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.
Туризм
8 декабря 2021 г. 07:26
В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 26 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу автономной республики.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 668 заявления. Из этих обращений 370 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства. Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.

При этом зарегистрировано и реализовано 298 обращений, из них 96 поступили через портал электронных услуг и электронную почту.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qanunsuz və qeydiyyatsız yaşayan 26 əcnəbi aşkarlanıb

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