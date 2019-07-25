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В центральных частях Баку разрешат выступления "уличных артистов"

В центральных частях Баку разрешат выступления "уличных артистов"

26 июля состоится презентация проекта "Уличные артисты", подготовленного Бакинским туристическим информационным центром, подведомственным Государственному агентству по туризму.

Как сообщили Report в агентстве, согласно поддерживаемому госструктурами проекту, на первом этапе будет проведен отбор среди уличных артистов.

Успешно прошедшие отбор артисты получат заключение Бакинского туристического информационного центра на выступление на улице Низами в Баку, в Ичеришехер и Приморском бульваре.

В рамках проекта актерам, музыкантам, художникам, танцорам и другим творческим людям создадут условия для демонстрации таланта.

Значимость проекта "Уличные артисты" обуславливается большим интересам туристов к подобным мероприятиям, положительные результаты таких уличных шоу, организуемых в соседних странах. 

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