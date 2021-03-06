В Азербайджане создадут сеть гостевых домов

"Ведется исследование в связи с формой оказания поддержки, их инфраструктуры, санитарных вопросов и др."

"В Азербайджане планируется реализация проекта в связи с поддержкой крупных и мелких гостевых домов".

Как передает Report, об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма при Государственном агентстве по туризму Флориан Зенгстшмит.

По его словам, сейчас в стране работают около 500 гостевых домов: "В связи с пандемией коронавируса выросла потребность в гостевых домах. Ведется исследование в связи с формой оказания поддержки, их инфраструктуры, санитарных вопросов и др.".

Ф. Зенгстшмит подчеркнул, что в рамках проекта планируется создание сети гостевых домов.