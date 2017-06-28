В Азербайджане подорожали зарубежные туры

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года цены на зарубежные туры выросли на 4,5%, цены на туры внутри страны остались стабильными.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

В ценах на зарубежные туры в январе наблюдался рост на 0,1%, в феврале – снижение на 2,5%, в марте – рост на 5,9% и в апреле – снижение на 11,7%. Цены на туры внутри страны в январе подорожали на 1,3%, а в последующем оставались стабильными.

Согласно официальной статистике, в мае этого года цены на зарубежные туры в среднем в месяц составляли 470,89 маната, внутри страны - 296,71 маната.