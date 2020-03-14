UNWTO оценила объем падения турсектора из-за коронавируса

Изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3% из-за коронавируса будут пересмотрены, спад будет больше, чем предполагалось ранее.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Марсело Риси.

Ранее UNWTO сообщала, что падение в туристическом секторе составит отдо%."Эти первые оценки, безусловно, будут пересмотрены, потому что они были сделаны до ограничений на поездки в США и в Европе, перед тем, как ситуация в огромной степени затронула Испанию, Францию, другие страны", - сказал Риси, занимающий пост директора по коммуникациям.Он напомнил, что эпидемия коронавируса окажет огромное негативное влияние на мировую экономику. "Поэтому мы призываем, чтобы на уровне государственной политики и международной политики туризм был активно вовлечен в программы экономического восстановления. На европейском уровне принята программа, которая касается малого и среднего бизнеса, а мы знаем, что% туристического сектора в мире приходится на малые и средние компании", - напомнил Риси.В качестве примера он привел Испанию, эпидемиологическая ситуация в которой резко ухудшается. Число зараженных коронавирусом в стране в субботу превысилотысячи человек, то есть на полторы тысячи больше, чем в пятницу. С начала кризиса скончалисьчеловек.Испанское правительство выделит почтимиллиарда евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В частности,миллионов евро выделено туристическому сектору, сектору гостеприимства и транспорта. Кроме того, объявлено о шестимесячной отсрочке выплаты налогов малому и среднему бизнесу."Мы верим, что Испания останется мировым лидером в области туризма после того, как мы преодолеем эту ситуацию. Туристический сектор несет убытки во всех странах. С одной стороны, вводятся ограничения, с другой, люди демонстрируют ответственность - остаются дома, снижают социальные контакты. Приостанавливается торговая деятельность, в первую очередь, как например, в Испании, в местах развлечений - услуг, связанных с туризмом. Разумеется, сектор страдает", - добавил Риси.На территории сообщества Мадрид с субботы закрыты практически все магазины (за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, включая аптеки и заправки), рестораны, бары, театры, кино, музеи, казино, некоторые парки и так далее.В UNWTO выразили уверенность, что принимаемые странами решения в связи с ситуацией "наилучшим образом соответствуют интересам населения и его здоровью". "Мы призываем людей, которые путешествуют, в этой сложной ситуации вести себя наиболее ответственным образом. Мы полностью выполняем рекомендации Всемирной организации здравоохранения к принятию превентивных мер и ответственности. Мы понимаем озабоченность наиболее пострадавших стран и призывы к тому, чтобы воздержаться от поездок", - добавил Риси.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже болеетысяч человек более чем встранах, большинство выздоровели, но болеетысяч скончались.