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Турпоток из Азербайджана вырос на 50%

Турпоток из Азербайджана вырос на 50% В 2022 году число выехавших за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с 2021 годом увеличилось в 1,5 раза (на 50%) и составило 1 489,5 тыс. человек.
Туризм
18 января 2023 г. 13:19
Турпоток из Азербайджана вырос на 50%

В 2022 году число выехавших за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с 2021 годом увеличилось в 1,5 раза (на 50%) и составило 1 489,5 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно информации, 44% граждан посетили Турцию, 18% - Россию, 13,6% - Иран, 8,6% - Грузию, 15,8% - другие страны. 64,2% выехавших за рубеж составляли мужчины, 35,8% - женщины.

Количество поездок в Иран увеличилось в 3,1 раза, в Грузию - в 1,7 раза, в Турцию - в 1,4 раза, в Россию - на 12,9%.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan up by 50% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 50 % artıb

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