Туристы из Индии смогут сыграть свадьбу в Гёйгёле

Туристам из Индии, желающим сыграть свадьбу в Азербайджане, могут быть созданы необходимые условия в западном регионе Азербайджана, а также в Гёйгёле.

Туристам из Индии, желающим сыграть свадьбу в Азербайджане, могут быть созданы необходимые условия в западном регионе Азербайджана, а также в Гёйгёле.

Об этом Report сообщил директор Гянджинской организации по менеджменту дестинации Государственного агентства по туризму Заур Байрамов.

По его словам, в настоящее время ведутся связанные с этим работы: "Мы заинтересованы в привлечении в регион туристов из Индии, Пакистана, арабских стран. В то же время, мы можем предложить различные варианты гражданам Индии, которые приезжают сыграть здесь свадьбу, в том числе в окрестностях Гёйгёля. В настоящее время ведутся работы по продвижению туристических возможностей данного региона".