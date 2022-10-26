О нас

Туристы из Индии смогут сыграть свадьбу в Гёйгёле

Туристы из Индии смогут сыграть свадьбу в Гёйгёле Туристам из Индии, желающим сыграть свадьбу в Азербайджане, могут быть созданы необходимые условия в западном регионе Азербайджана, а также в Гёйгёле.
Туризм
26 октября 2022 г. 15:15
Туристы из Индии смогут сыграть свадьбу в Гёйгёле

Туристам из Индии, желающим сыграть свадьбу в Азербайджане, могут быть созданы необходимые условия в западном регионе Азербайджана, а также в Гёйгёле.

Об этом Report сообщил директор Гянджинской организации по менеджменту дестинации Государственного агентства по туризму Заур Байрамов.

По его словам, в настоящее время ведутся связанные с этим работы: "Мы заинтересованы в привлечении в регион туристов из Индии, Пакистана, арабских стран. В то же время, мы можем предложить различные варианты гражданам Индии, которые приезжают сыграть здесь свадьбу, в том числе в окрестностях Гёйгёля. В настоящее время ведутся работы по продвижению туристических возможностей данного региона".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hindistanlılar Göygöldə toy edə biləcəklər

Самое читаемое

В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Доложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов
ФотоДоложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов
22 октября 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi