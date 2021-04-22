Туристический сектор Грузии переживает кризис

Бизнес-структуры также потребовали разрешить работу кафе и ресторанов в выходные дни, а также снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

12 бизнес-ассоциаций Грузии требуют снять ограничения, введенные в стране из-за пандемии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим организации направили обращение премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

Подчеркнув, что гостиничный сектор находится в тяжелом положении, авторы обращения призвали правительство немедленно отменить комендантский час и активно готовиться к туристическому сезону.

Бизнес-структуры также потребовали разрешить работу кафе и ресторанов в выходные дни, а также снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.

Представители ассоциаций выразили готовность принять участие в разработке антикризисного плана.