Туристический сектор Грузии переживает кризис

12 бизнес-ассоциаций Грузии требуют снять ограничения, введенные в стране из-за пандемии.
Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим организации направили обращение премьер-министру Ираклию Гарибашвили.
Подчеркнув, что гостиничный сектор находится в тяжелом положении, авторы обращения призвали правительство немедленно отменить комендантский час и активно готовиться к туристическому сезону.
Бизнес-структуры также потребовали разрешить работу кафе и ресторанов в выходные дни, а также снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.
Представители ассоциаций выразили готовность принять участие в разработке антикризисного плана.