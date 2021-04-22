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Туристический сектор Грузии переживает кризис

Туристический сектор Грузии переживает кризис Бизнес-структуры также потребовали разрешить работу кафе и ресторанов в выходные дни, а также снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес
Туризм
22 апреля 2021 г. 13:55
Туристический сектор Грузии переживает кризис

12 бизнес-ассоциаций Грузии требуют снять ограничения, введенные в стране из-за пандемии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим организации направили обращение премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

Подчеркнув, что гостиничный сектор находится в тяжелом положении, авторы обращения призвали правительство немедленно отменить комендантский час и активно готовиться к туристическому сезону.

Бизнес-структуры также потребовали разрешить работу кафе и ресторанов в выходные дни, а также снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.

Представители ассоциаций выразили готовность принять участие в разработке антикризисного плана.

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Версия на английском языке Georgia’s tourism sector feeling pain from crisis 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın turizm sektorunda böhran yaşanır

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