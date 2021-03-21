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Турция ожидает в 2021 году увеличения турпотока из-за рубежа на 60-70%

Турция ожидает в 2021 году увеличения турпотока из-за рубежа на 60-70% Глава Союза туроператоров Турции выразил надежду, что страну посетит 20 млн иностранных гостей
Туризм
21 марта 2021 г. 14:15
Турция ожидает в 2021 году увеличения турпотока из-за рубежа на 60-70%

Туристическая индустрия к началу сезона будет полностью готова к приему гостей из-за рубежа, при том, что ожидается увеличение турпотока на 60-70%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении главы Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируза Баглыкайя.

"В нашей стране, как и во многих других странах, начались исследования в сфере вакцинации. Во всем мире было вакцинировано более 400 млн человек, общее число поставивших прививку людей в Турции превысило 13 млн. В апреле в нашу страну поступит еще 100 млн доз вакцины от коронавируса. Наше правительство положительно оценило нашу просьбу о вакцинации сотрудников туристического сектора в качестве приоритетной отрасли. Таким образом к началу сезона наша индустрия будет готова во всех аспектах к приему гостей", - подчеркнул Баглыкайя.

Баглыкайя выразил уверенность, что в 2021 году поток иностранных туристов в Турцию "увеличится на 60-70% по сравнению с прошлым годом". "Мы ожидаем, что в этом году нашу страну посетит более 20 млн иностранных гостей", - добавил он.

В Tursab назвали важным событием "прогресс в сфере вакцинации" в ряде стран. Турецкие туроператоры также рассчитывают, что "первые туристические группы с середины апреля начнут приезжать из таких важных рынков, как Россия и Украина".

Между тем в начале февраля министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что туристический сезон в Турции начнется в апреле с внутреннего туризма, а затем в республику начнут приезжать гости, в первую очередь из России и Англии. В середине марта президент Тайип Эрдоган выразил мнение, что республика готова принимать туристов из России с учетом всех необходимых мер безопасности.

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