Среди посетивших Грузию в прошлом году иностранцев лидируют граждане Азербайджана

Тбилиси. 4 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Грузию посетили 1 424 610 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в годовом отчете, представленном министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Кобулиани.

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году число посетивших соседнюю страну граждан Азербайджана выросло на 123 054 человека или 9,5%. С этим показателем, как и в 2017 году, Азербайджан сохраняет за собой первое место по числу посетивших Грузию.

В прошлом году Грузию, в целом, посетили 8 679 544 человека. Этот показатель в годовом сравнении на 9,8% больше: в 2018 году среди посетивших соседнюю страну иностранцев 4 756 820 были туристами. По сравнению с аналогичным показателем 2017 года в числе туристов наблюдается рост на 16,9%.

После Азербайджана на втором месте по числу посетивших эту страну - граждане России (1 404 757 человек), третьем – Армении (1 268 886 человек).

Согласно информации, в январе-ноябре прошлого года Грузия заработала на туризме 3 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доход соседней страны вырос на 485 млн долларов или 19,3%.