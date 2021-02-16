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Сектору туризма в Азербайджане выделен льготный кредит на 700 тыс. манатов

Сектору туризма в Азербайджане выделен льготный кредит на 700 тыс. манатов В прошлом году на производство и переработку промышленной продукции (59 проектов) было выдано 47,3 млн манатов
Туризм
16 февраля 2021 г. 14:58
Сектору туризма в Азербайджане выделен льготный кредит на 700 тыс. манатов

Из 126,9 млн манатов льготных кредитов, выданных Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики в 2020 году, 56,5 млн манатов или 44,5% (по 824 проектам) были выделены производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Согласно информации, в прошлом году на производство и переработку промышленной продукции (59 проектов) было выдано 47,3 млн манатов, на переработку сельскохозяйственной продукции (9 проектов) - 5,9 млн манатов, на инфраструктуру (6 проектов) - 1,6 млн манатов, на туризм (7 проектов) - 0,7 миллиона манатов, на другие сферы (3 проекта) - 5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm sektoru ötən il 700 min manat güzəştli kredit götürüb

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