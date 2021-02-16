Сектору туризма в Азербайджане выделен льготный кредит на 700 тыс. манатов

В прошлом году на производство и переработку промышленной продукции (59 проектов) было выдано 47,3 млн манатов

Из 126,9 млн манатов льготных кредитов, выданных Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики в 2020 году, 56,5 млн манатов или 44,5% (по 824 проектам) были выделены производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Согласно информации, в прошлом году на производство и переработку промышленной продукции (59 проектов) было выдано 47,3 млн манатов, на переработку сельскохозяйственной продукции (9 проектов) - 5,9 млн манатов, на инфраструктуру (6 проектов) - 1,6 млн манатов, на туризм (7 проектов) - 0,7 миллиона манатов, на другие сферы (3 проекта) - 5 млн манатов.