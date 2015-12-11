 Наверх
    Закрыть фоторежим

    С завтрашнего дня в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" стартует зимний сезон

    На начальном этапе в комплексе созданы условия для принятия более 3 000 туристов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В связи с началом зимнего сезона с завтрашнего дня в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" горнолыжный курорт будет передан в распоряжение туристов.

    Как сообщает Report, в настоящее время в Летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг" ведутся подготовительные работы.

    В комплексе действуют торговые центры, ресторан, кафе, игральный зал, канатная дорога, бар и пр. Здесь есть объекты по продаже и аренде всех необходимых принадлежностей для катания на лыжах. На начальном этапе в комплексе созданы условия для принятия более 3 000 туристов.

    Напомним, что первый в Азербайджане горнолыжный курорт "Шахдаг", фундамент которого был заложен в сентябре 2009 года, расположен на расстоянии 32 км от центра Гусаров и 210 км от столицы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi