Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев в августе

Туда разрешат приезжать гостям не из всех стран

Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранных туристов уже в августе, туда разрешат приезжать гостям не из всех стран.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.

"Таиланд может перезапустить международный туристический рынок в августе, раньше, чем ожидалось. Поскольку вице-премьер Сомкид Джатусрипитак попросил наше ведомство подготовиться к возобновлению приема иностранных гостей", - сказал министр туризма и спорта Фифат Ратчакитпракарн.

По его словам, первые зарубежные гости смогут приехать по квотам, в зависимости от возможностей для тестирования ПЦР и здравоохранения в каждой провинции.

В настоящее время обсуждаются пять направлений в трех провинциях для осуществления пилотных проектов по проверке способности турсектора справиться со вспышкой заболевания: Пхукет, Остров Пхи-Пхи в Краби и острова Самуи, Панган и Тао в Сураттхани.

Международные рейсы из стран, имеющих соглашения о сотрудничестве с правительством Таиланда, должны осуществляться непосредственно в эти регионы.