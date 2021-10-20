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Посол: Япония готова поддержать развитие туризма в Азербайджане

Посол: Япония готова поддержать развитие туризма в Азербайджане Опыт Японии в сфере туризма может способствовать продвижению этой сферы в Азербайджане.
Туризм
20 октября 2021 г. 15:04
Посол: Япония готова поддержать развитие туризма в Азербайджане

Опыт Японии в сфере туризма может быть полезен для продвижения этой сферы в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявил посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада.

“Я рассматриваю туризм как сектор экономики с высоким потенциалом развития. Правительство Японии также способствовало развитию индустрии туризма в последние десятилетия. В результате число иностранных туристов, посетивших Японию в 2020 году, увеличилось почти в 9 раз по сравнению с 1996 годом”, - сказал посол.

Посол Джуничи Вада отметил, что экономические отношения между двумя странами все еще намного ниже ожиданий, а пандемия COVID-19 повлияла на экономическую деятельность.

“Чтобы улучшить нынешнюю ситуацию, я информирую японские компании об Азербайджане. Для японских компаний важно получить больше информации о возможностях ведения бизнеса в этой стране”, - заявил посол.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya səfiri: "Azərbaycanda turizmin inkişafını dəstəkləməyə hazırıq"
Версия на английском языке Ambassador: Japan ready to contribute to development of tourism in Azerbaijan

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