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Португалия открывает границы для туристов из некоторых стран

Португалия открывает границы для туристов из некоторых стран Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции, въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР
Туризм
17 мая 2021 г. 12:43
Португалия открывает границы для туристов из некоторых стран

Португалия с предстоящей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек, смогут совершать "все типы визитов в Португалию, включая несущественные поездки", то есть туристические.

Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия. Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди не европейских стран въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.

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