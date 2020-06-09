Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

За несколько месяцев падение оборота в этом секторе составило от 95% до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей (свыше 21,9 млрд долларов США). Остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями. Чтобы не допустить этого, в национальный план восстановления экономики включены льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров, пояснил Мишустин.

По словам Курносова, повышение цен за размещение на курортах России будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль — август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30%, пояснил Курносов. Он также отметил, что рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым.

Восстановление отрасли займет не менее полутора лет, а сам рынок сократится в ближайшей перспективе на 50%, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. С такой оценкой согласна профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Также сократится количество страховых компаний, которые не будут выдавать гарантии.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что сейчас необходимо наладить перевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению COVID-19. О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян на места отдыха, добавили в ведомстве. По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, в России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. По его информации, объем выездного медицинского туризма составлял максимум порядка 80-100 тыс. человек в год.

Как заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, решения о введении ограничений на международные поездки и торговлю находятся в компетенции каждого государства — члена ВОЗ. А роль организации — обеспечить, чтобы эти ограничения «основывались на фактических данных и был найден баланс между защитой здоровья и снижением бремени социально-экономических последствий».