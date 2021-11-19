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Обсуждены туристические связи между Азербайджаном и США

Обсуждены туристические связи между Азербайджаном и США 16:27
Туризм
19 ноября 2021 г. 17:13
Обсуждены туристические связи между Азербайджаном и США

Между азербайджанским Бюро по туризму (АБТ) при Государственном агентстве по туризму и партнерами в США состоялась онлайн-встреча, на котором были обсуждены туристические связи между двумя странами и перспективы их развития.

Об этом Report сообщили в агентстве.

На встрече состоялся обмен мнением о туристических возможностях и туристических продуктах Азербайджана, организации встреч в формате B2B (от бизнеса к бизнесу) для туристических компаний штата Оклахома и Азербайджана, развитии туристических связей, возможности реализации новых проектов USAID и DTA.

Были обсуждены вопросы организации в 2022 году онлайн-встреч между Азербайджаном и США, а также вебинаров по различным туристическим темам, координации партнеров через онлайн-платформу обучения “Azerbaijan 101”.

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Версия на английском языке US-Azerbaijani tourism relations discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ABŞ arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub

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