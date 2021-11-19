Обсуждены туристические связи между Азербайджаном и США

16:27

Между азербайджанским Бюро по туризму (АБТ) при Государственном агентстве по туризму и партнерами в США состоялась онлайн-встреча, на котором были обсуждены туристические связи между двумя странами и перспективы их развития.

Об этом Report сообщили в агентстве.

На встрече состоялся обмен мнением о туристических возможностях и туристических продуктах Азербайджана, организации встреч в формате B2B (от бизнеса к бизнесу) для туристических компаний штата Оклахома и Азербайджана, развитии туристических связей, возможности реализации новых проектов USAID и DTA.

Были обсуждены вопросы организации в 2022 году онлайн-встреч между Азербайджаном и США, а также вебинаров по различным туристическим темам, координации партнеров через онлайн-платформу обучения “Azerbaijan 101”.