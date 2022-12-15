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Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти втрое

Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти втрое В январе-сентябре текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,296 млрд долларов США.
Туризм
15 декабря 2022 г. 10:32
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос почти втрое

В январе-сентябре текущего года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,296 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (692 млн долларов США) над экспортом (604 млн долларов США) образовался дефицит в размере 88 млн долларов США. Число граждан Азербайджана, побывавших за рубежом за последний год, увеличилось на 67%, а число прибывших в Азербайджан иностранных граждан - в 2,2 раза.

За отчетный период 82,9% объема туруслуг, оказываемых зарубежными странами резидентам Азербайджана, были связаны с личными поездками граждан Азербайджана.

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